Cierra con éxito la 58a Convención del WBC Por Boxing Bob Newman La edición virtual de la 58ª Convención del WBC concluyó hoy con gran fanfarria y participación de miembros de la junta del WBC, campeones y personas no tan comunes de todo el mundo.



El WBC está celebrando el quinto aniversario de su programa Scholas Occurrentes. Héctor Sulaiman, se unió a su hermano, el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, en la plantación del olivo ceremonial, que simboliza al Papa Francisco y su programa BoxVal. 190 países están involucrados en el programa que promueve valores para la juventud mundial, a través del fitness, la educación, el compromiso y mucho más. El Guante de la Paz, donado por el campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, también se presentó en el cierre de la convención. Un mensaje de video especial fue presentado por el ex campeón de peso pesado del CMB Vitali Kitschko de Kiev, Ucrania. El joven Bridger Walker, el niño cuya historia fue noticia en todo el mundo cuando resultó herido al salvar a su hermana de un feroz ataque de perro, fue celebrado por el WBC con su hermana y su padre. El actual campeón superligero del CMB, José Carlos Ramírez, el ex campeón de peso mediano Marvelous Marvin Hagler y el legendario campeón de peso pesado Mike Tyson, saludaron y elogiaron al joven Bridger. El presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, coronó a Bridger Walker como “El hombre más valiente del mundo”. El presidente Sulaiman quería reproducir un video de la interpretación de la ceremonia de apertura del tema principal del CMB “We Are The World”, cantada por un coro de campeones mundiales anteriores y actuales. Fue un momento muy conmovedor para aquellos que no lo vieron ni lo escucharon y ciertamente lo experimentaron por segunda vez. Sulaiman elogió a los participantes, especialmente las voces de Franchon Crews, Carlos Zarate y Shawn Porter. Jesús Becerril, un joven autista, ha sido adoptado como artista honorario por el CMB y como sobrino por el presidente Sulaiman. Se exhibió su pintura más reciente, un símbolo de la 58ª convención del CMB que representa las banderas de México y Rusia, que iba a ser el país anfitrión de esta convención. Los relojes Hublot han trabajado con el Fondo de Boxeadores Jubilados de José Sulaiman desde 2013 para ayudar a los luchadores necesitados. El asesor legal de WBC, Alberto León, presentó un informe actualizado de la asistencia financiera, más de $ 1.2 millones de dólares. El WBC también ha puesto en marcha un fondo de ayuda COVID-19 para ayudar a los necesitados en todo el mundo durante la pandemia. 5.540 asistentes y 180 campeones participaron en esta convención virtual única. Se realizaron 30 reuniones en total durante esta reunión de cuatro días. La Junta Directiva del WBC intervino con sus elogios y agradecimientos por el esfuerzo colectivo realizado por todos para hacer de esta convención virtual un éxito. A través del presidente de la Junta de Juegos y Diversiones de Filipinas (GAB), Abraham Mitra, parece que la 59ª convención del CMB se llevará a cabo el próximo 14 al 20 de marzo en Tailandia. –

