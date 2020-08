Resultados desde Kissimmee, Florida

El clasificado mundial de peso súper gallo # 13 de la OMB Ricardo “Hindu” Espinoza (25-3, 21 KOs) venció mediante una decisión unánime en diez rounds sobre el previamente invicto Brandon Valdés (13-1, 7 KOs) para reclamar el título juvenil vacante de la OMB el viernes por la noche en Osceola Heritage. Parque en Kissimmee, Florida. Espinoza presionó la acción y salió con un 98-92, 97-93, 99-91. En el evento coestelar, el invicto peso súper gallo Jorge Romero (17-0-1 12 KOs) y Daniel “Alacran” Lozano (15-9-1, 11 KOs) lucharon por un empate mayoritario en ocho rounds. Las puntuaciones fueron 76-76, 76-76, 77-75. Benavidez: Las últimas 3 libras no saldrían

