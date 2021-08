FOX anuncia boxeo gratuito el sábado por la tarde FOX está planeando una transmisión gratuita de boxeo el sábado unas horas antes del evento de pago por evento Manny Pacquiao vs.Yordenis Ugás desde T-Mobile Arena en Las Vegas. La transmisión de FOX comienza a las 3:30 p.m. ET / 12: 30 p.m. PT y presenta al invicto contendiente de peso ligero Frank Martin (13-0, 10 KOs) contra Ryan Kielczweski (30-5, 11 KOs) en una atracción de 10 asaltos, el prospecto de peso ligero en ascenso José Valenzuela (8-0, 5 KOs) compitiendo en una Pelea de ocho asaltos contra Esteban Sánchez (17-1, 8 KOs) y el prospecto de peso pesado Steven Torres (4-0, 4 KOs) enfrentándose a Justin Rolfe (6-2-1, 4 KOs). Oscar Valdez: Es hora de vengarme de Conceição Franco vuelve a derrotar a Moloney

