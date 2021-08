Franco vuelve a derrotar a Moloney Nueve meses después de su controvertida revancha, Joshua “El Profesor” Franco no dejó ninguna duda en la pelea de la trilogía. Franco defendió su título mundial de peso súper mosca de la AMB con una decisión unánime sobre Andrew “The Monster” Moloney el sábado por la noche desde el Hard Rock Hotel and Casino Tulsa. Los tres jueces anotaron la pelea 116-112 para Franco (18-1-2, 8 KOs), quien ganó el título de Moloney en junio pasado en su primera pelea. Moloney (21-2, 14 KOs) no pudo capturar la magia de su revancha, donde superó a Franco por dos asaltos antes de que la pelea se detuviera debido a lo que el árbitro consideró un cabezazo accidental. La controversia – choque de cabezas o puñetazo – duró nueve meses, y Franco estableció rápidamente su supremacía esta vez. En el séptimo asalto, Moloney pareció derribar a Franco con una mano derecha, pero la repetición del video determinó que sus pies se enredaron y la caída fue interrumpida. Franco neutralizó el jab característico de Moloney y dominó en la recta final para retener su título. Franco dijo: “Tuve que cambiarle el rumbo. Pensó que iba a presionarlo todo el tiempo. Eso no estaba funcionando, así que tuve que cambiarlo e ir a mis habilidades de boxeo. “Me divertí con mi ritmo, con mi jab, mis pies. Me siento cómodo allí, y eso es lo que hice. “Nos acabamos de decir el uno al otro, que hablar es parte del juego, parte de la construcción de la pelea. Volverá a ser campeón del mundo. Es un luchador fuerte. Nada más que respeto hacia él. Le deseo lo mejor en su carrera ”. Moloney dijo: “Tendré que usar esto como motivación para volver más fuerte. Va a ser un largo camino de regreso “. La leyenda sigue viva: Ali Walsh brilla en su debut profesional El abuelo de Nico Ali Walsh fue el mejor en hacerlo. Un sábado por la noche en Tulsa, 40 años después de la última pelea de Muhammad Ali, comenzó el viaje profesional de Ali Walsh. Hizo un trabajo rápido con Jordan Weeks (4-2, 2 KOs), noqueándolo en el primer round de una pelea programada de cuatro asaltos en peso mediano. Derribó a Weeks con una derecha, y una ráfaga de seguimiento terminó la noche para el nativo de Carolina del Sur. Ali Walsh dijo: “Esto estuvo completamente a la altura de mis expectativas. Ha sido un viaje emocionante todo este viaje estos últimos meses. “Obviamente, mi abuelo, estoy pensando mucho en él. Le extraño. Es solo un viaje emocional y gracias a Jordan Weeks y su gente. Chico duro, duro. Creo que él y yo hicimos un poco de historia esta noche. “Honestamente, parece mucha presión, pero para mí, es solo mi abuelo. Para todos los demás, para ustedes y la multitud, es el mejor luchador que jamás haya existido, tal vez la mejor persona. Pero para mí, es el mejor abuelo. “Escuchar esos cánticos de Ali fue algo que nunca olvidaré. No esperaba eso, para ser honesto, pero fue especial “. Barboza Jr. vence a Moran El principal contendiente de peso welter junior Arnold Barboza Jr. (26-0, 10 KOs) mantuvo el tren en movimiento, venciendo a Antonio Moran (26-5-1, 19 KOs) por decisión unánime unilateral (99-91 2x y 100-90) para retener su título internacional de peso welter junior de la OMB. Barboza, clasificado No. 3 por la OMB, golpeó a Moran en las primeras rondas, pero el veterano mexicano no cedió. Hinchado y con un corte en la nariz, Moran logró una victoria moral. Barboza dijo: “Moran es un verdadero guerrero mexicano. Pensé que conseguiría el nocaut, pero se comió muchos golpes. Mi objetivo es conseguir esa oportunidad por el título mundial, pero voy a seguir adelante hasta que lo haga realidad. Quiero que cualquiera de los grandes nombres pese 140 libras “. Peso gallo : Jason Moloney (22-2, 18 KOs) UD 10 Joshua Greer Jr. (22-3-2, 12 KOs). Puntuaciones: 98-92 2x y 96-94. Un poco más de nueve meses después de perder contra el gran Naoya Inoue libra por libra, Moloney de Australia volvió a entrar en la imagen del título mundial con una decisión profesional sobre el nativo de Chicago Greer. Moloney, dos veces retador al título mundial, se calentó después de un comienzo lento y superó a Greer con su contragolpe y su devoto ataque al cuerpo. Ahora, el campeón de peso gallo de plata del WBC, Moloney está en la búsqueda de una tercera oportunidad por título mundial. Peso pesado : Trey Lippe Morrison (18-0, 17 KOs) UD 6 Don Haynesworth (16-7-1, 14 KOs). Puntuaciones: 60-54 3x. Lippe Morrison, nativo de Tulsa, hijo del fallecido Tommy Morrison, no les dio un nocaut a los fanáticos locales, pero se fueron felices después de una amplia decisión . Junior ligero: Karlos Balderas (10-1, 9 KOs) TKO 2 Fidel Cervantes (9-2-1,4 KOs), 2:03. Balderas está de vuelta. El olímpico estadounidense de 2016, que hizo su primera aparición desde una derrota por nocaut en diciembre de 2019, arremetió contra Cervantes en su debut en Top Rank. Balderas derribó a Cervantes en el primer asalto y casi lo saca, pero Cervantes de alguna manera sobrevivió y tropezó por el segundo. El final estaba cerca, y cuando quedaba menos de un minuto en la ronda, el árbitro Gary Ritter detuvo el tráfico en un solo sentido. Balderas dijo: “Estoy de regreso y mejor que nunca. Incluso con esta victoria, tengo cosas en las que trabajar. Regreso directamente al gimnasio para prepararme para el próximo. Gracias a Top Rank por la oportunidad y a mi manager, Sam Katkovski, por hacer que esto suceda. Solo estoy comenzando “. Peso ligero junior: Andrés Cortés (15-0, 8 KOs) KO 1 Genesis Servania (34-3, 16 KOs), 3:00. Cortés, nativo de Las Vegas, logró una victoria reveladora sobre el ex retador al título mundial de peso pluma Servania, dejándolo frío con la combinación izquierda-derecha cuando el primer asalto estaba llegando a su fin. Servania, que nunca había sido noqueado como profesional, se desplomó contra las cuerdas y el árbitro Jack Reiss detuvo la pelea antes de que se completara la cuenta de 10. Peso ligero junior: Albert Bell (19-0, 5 KOs) UD 8 Julio Cortez (15-3, 11 KOs). Puntuaciones: 80-72 3x. Bell, nativo de Toledo, usó su ventaja de siete pulgadas de altura y su ventaja de ocho pulgadas en su alcance para superar al veterano ecuatoriano que ingresó a la pelea después de haber ganado dos peleas seguidas. Bell ocupa el puesto número 8 por la OMB en peso ligero junior. Bell dijo: “Sabía que era un peleador duro y agresivo que iba a salir adelante toda la noche. Estoy contento con mi actuación y espero luchar para conseguir una oportunidad por el título ”. Peso pluma: Abraham Nova (20-0, 14 KOs) UD 8 Richard Pumicpic (22-12-2, 7 KOs). Puntuaciones: 78-74 y 79-73 2x. Después de más de un año fuera del ring debido a una lesión, Nova superó al filipino probado en batalla, sobreviviendo a un derechazo que lo tambaleó al final del primer asalto. Después de hacer campaña como peso ligero junior durante la mayor parte de su carrera, Nova ahora tiene la mira puesta en la élite del peso pluma. Casimero vence a Rigondeaux por decisión dividida

