Casimero vence a Rigondeaux por decisión dividida Por Miguel Maravilla en el ringside El Filipino campeón de peso gallo de la OMB John Riel Casimero (31-4, 21 KOs) defendió con éxito su título contra el Cubano campeón mundial de dos divisiones Guillermo Rigondeaux (20-2, 13 KOs) al ganar una decisión dividida en el evento principal de Showtime Championship Boxing como lo fue Cuba. contra Filipinas el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California Casimero acechó en la primera ronda cuando Rigondeaux retrocedió, momentos después el filipino golpeó a Rigondeaux empujándolo a la lona, ​​pero continuó atacando agresivamente. Rigondeaux continuó boxeando mientras conectaba a Casimero con la recta de izquierda varias veces, lo que ralentizaba el ataque del filipino. Rodeando el ring en el tercero, Rigondeaux siguio con el jab mientras Casimero perseguía, provocando abucheos de la multitud, ya que esta no era la norma para los fanáticos en el “War Grounds”. Manteniéndose esquivo en la cuarta ronda, Rigondeaux continuó boxeando mientras Casimero perseguía a los fanáticos que continuaban mostrando su disgusto. El campeón salió atacando el cuerpo mientras Rigondeaux seguía peleando, evitando la ofensiva de Casimero, más tarde en la ronda Casimero conectó una gran derecha. Continuó siendo una partida de ajedrez en el séptimo. Más tarde, en el octavo, el filipino atrajo al cubano para que peleara, se parara e intercambiara retomando la acción. El campeón, Casimero no perdió la compostura mientras continuaba apegándose al plan, Rigondeaux continuó su ritmo manteniéndose alejado y usando el jab. Casimero siguió persiguiendo al esquivo Rigondeaux en el noveno mientras intentaba entrar con presión. Al final de la pelea en el décimo, Casimero presiona con Rigondeux que continúa pegándose y moviendo al gato y al ratón. Los rounds de campeonato vieron a Casimero aplicar presión, pero Rigondeaux se puso duro para comenzar la undécima. El campeón continuó presionando inteligentemente mientras Rigondeaux se apartaba y no quería participar para convencer a los jueces. En la duodécima y última ronda, la presión continuó por parte de Casimero mientras Rigondeaux mantuvo su distancia y boxeó. Al final, los jueces anotaron la pelea 115-113 Rigondeaux, 116-112 Casimero y 117-111 para Casimero. Ortiz KOs Kavaliauskas en ocho rounds en Texas

