Oscar Valdez: Es hora de vengarme de Conceição Por.Hesiquio Balderas “Nos enfrentamos hace unos años en los Juegos Panamericanos y él consiguió la victoria y obtuvo la medalla de oro. No es una tarea fácil, estaré preparado ”, dijo Oscar Valdez, campeón mundial de peso súper pluma del WBC. “Obviamente lo veo como una pelea de revancha. Quiero traer emoción a los fanáticos y tener una gran pelea. No va a ser fácil, pero es mi momento, y el momento de vengarme de Conceição “. La pelea se llevará a cabo el 10 de septiembre en Casino Del Sol en Tucson, Arizona, la segunda casa de Valdez y estará rodeado de familiares y amigos. “Haré una gran actuación para los fanáticos, estoy dispuesto a morir en el ring porque soy un guerrero. ¡Lo daré todo para complacer a los fanáticos! “ Pacquiao: Respeto a Ugas y tengo las mismas ganas de ganar que a Spence FOX anuncia boxeo gratuito el sábado por la tarde

