Pacquiao: Respeto a Ugas y tengo las mismas ganas de ganar que a Spence Hace veinte años, con solo un título mundial a su nombre, el desconocido Manny Pacquiao recibió una llamada para pelear con el campeón de peso pluma junior de la FIB, Lehlo Ledwaba, con poca antelación. El resto es historia. “Ugás está en una situación similar”, dice Pacquiao. “Él ya estaba entrenando para una pelea por el título de peso welter en la misma cartelera que la mía, así que él también está listo para aprovechar al máximo esta oportunidad. Sé lo que siente Ugás porque hace veinte años yo era Ugás. No lo estoy dando por sentado. De hecho, me lo tomo tan en serio como a Errol Spence. No cometeré el mismo error que Ledwaba cometió conmigo. Todavía tengo la misma hambre de ganar. Vivo por ello. He tenido un gran campo de entrenamiento y estoy bien preparado. Quiero demostrarles a todos, especialmente a Yordenis Ugás, que todavía estoy aquí. Mi título fue entregado a Ugás. No es así como te conviertes en campeón. Lo ganas ganándolo dentro del ring. Lucharemos por el título. Esa es la forma correcta de coronar a un campeón “. Oscar Valdez: Es hora de vengarme de Conceição

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.