Contreras-Juárez en final del verano de Telemundo Boxeo Telemundo cierra su serie de verano el próximo viernes 27 de agosto, con el evento principal que muchos creen que será una guerra total. El Campeón de Fedecentro de la AMB, Dennis ”El Martillo” Contreras (24-10-1, 22 KOs) ha resucitado su carrera al vencer a cuatro de los mejores prospectos en Boxeo Telemundo, Fernando García 12-0, Belmar Preciado 20-2, Carlos Flores 20-0 y Hairon “El Maja” Socarras 23-1. Estas cuatro victorias han puesto a El Martillo en la pelea por un título mundial. Primero, sin embargo, debe enfrentar al dos veces retador al título mundial César “Corazón” Juárez (26-10-20 KO’s) de la Ciudad de México, México. Esta pelea es una encrucijada para ambos combatientes. “Veo esta pelea como una pelea un todo”. Es difícil decir quién tiene la ventaja. Estas peleas son las que los fanáticos de las peleas adoran ver. Nadie es favorito; ambos son dos guerreros que buscan una oportunidad más por el título ”, dijo Felix“ Tuto ”Zabala, Jr. Presidente de All Star Boxing. El espectáculo tendrá un total de 8 combates; la cartelera se anunciará en breve. Contreras vs Juárez se transmitirá EN VIVO por Telemundo a las 12 AM. Consulte sus listados locales. Melo, Mangunshev y Duno ganan en Miami Pacquiao: Respeto a Ugas y tengo las mismas ganas de ganar que a Spence

