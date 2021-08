Melo, Mangunshev y Duno ganan en Miami El clasificado WBA # 4, WBO # 10, IBF # 15 Melvin “Melo” Lopez (26-1, 17 KOs) logro un KO en el quinto asalto sobre el veterano Daniel Lozano (15-12-1, 11 KOs) el viernes por la noche en el Hilton Aeropuerto de Miami en Miami, Florida. Melo derribó a Lozano en el segundo round, pero se le descontaron dos puntos por golpear a Lozano en la lona. Melo luego derribó a Lozano dos veces en el quinto round para terminarlo. El tiempo era 2:59. El invicto peso pesado de 6’7 Andrey Mangunshev (5-0, 4 KOs) venció con un nocaut técnico en el tercer round sobre el ex retador al título semipesado de la OMB Ismayl Sillah (27-7, 21 KOs) por el título vacante de peso pesado de la NABA, EE. UU. Mangunshev hizo tambalear a Sillah y el árbitro Sam Burgos saltó rápidamente para ponerle fin. El tiempo era: 44. El ex oponente de “Kingry” Romero Duno (23-2, 18 KOs) ganó por TKO1 sobre Ramón Esperanza (22-19-1, 11 KOs) en una pelea de peso ligero. Reis retiene el título femenino de la AMB en California Contreras-Juárez en final del verano de Telemundo

