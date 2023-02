Foster: No pensé que estaba cerca Con las palabras “agua helada” y “conmocionar al mundo” grabadas en sus baúles, O’Shaquie Foster superó fría y metódicamente al campeón mundial de dos divisiones Rey Vargas para capturar el título vacante de peso súper pluma del CMB en Showtime el sábado por la noche en el Alamodome en San Antonio, Texas. “Mis entrenadores me decían que lo recogiera, estamos listos para comenzar”, dijo Foster en el ring después. “No podemos sacarlos, pero me sentí bien en las rondas posteriores. Solo quería asegurarme de que no fuera una pelea reñida. No pensé que estaba cerca. Mis entrenadores me decían que no soltara el acelerador. “Se siente genial. Dedicación, trabajo duro. Tengo un gran equipo a mi alrededor. Alejarme de las distracciones y prepararme mental y físicamente. Mi preparación fue muy importante. Vi mucha cinta. Lancé combinaciones. Sabía que él contrarreaccionaba a los oponentes anteriores. Traté de cambiar mi técnica. “Me encantaría unificar [la división]. Me enfrentaré a cualquiera. Rey Vargas se mantendrá como campeón mundial pluma del WBC "Azteca" Barrios promete ganar otro título mundial Like this: Like Loading...

