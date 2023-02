Rey Vargas se mantendrá como campeón mundial pluma del WBC Por.Gabriel F. Cordero Después de sufrir su primera derrota de su carrera por amplios puntajes, el mexicano campeón mundial de dos divisiones Rey Vargas comentó que regresará a defender su campeonato mundial de peso pluma del WBC. “No obtuvimos el resultado positivo en el peso superpluma y seguirá por ahora concentrado en su campeonato mundial pluma. “Respeto la decision de los jueces pero no fue su mejor decisión y no estoy de acuerdo con eso, pero tengo que respetarlo. Estuvimos mucho más cerca de los resultados en las tarjetas. La diferencia de peso puede haberme afectado esta noche. En el boxeo, puedes usar tus piernas para ser técnico o usarlas para correr. Foster los usó para correr. Corrió toda la noche. “Hubo un cabezazo al comienzo de la pelea que me afectó la vista por un segundo, pero me recuperé rápidamente. Agradezco a todos los fanáticos que vinieron a apoyarme”. Vargas luchó sin un rostro familiar en su rincón, ya que el legendario entrenador Nacho Beristain estuvo ausente para esta asignación porque el padre de Vargas, Carlos, tomó su lugar. Vargas estaba tratando de unirse a otros boxeadores legendarios que ganaron títulos en 122, 126 y 130, como Manny Pacquiao, Leo Santa Cruz y las leyendas mexicanas Erik Morales y Marco Antonio Barrera. The Boxing Showcase comienza su Tour 2023 el 10 de Marzo en Monterrey Foster: No pensé que estaba cerca Like this: Like Loading...

