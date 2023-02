The Boxing Showcase comienza su Tour 2023 el 10 de Marzo en Monterrey En Guadalupe, Nuevo León, comienza el tour 2023 de la promotora texana The Boxing Showcase junto a Kazan Promotions el 10 de marzo con “Resilience Fight Night”, programa que es encabezado por dos peleas de campeonato WBC y la exclusiva presentación de Mariana “La Barby” Juárez. El evento será parte de la celebración de la Semana del Boxeo, en la que desde el primer día se celebran actividades relacionadas y con la presentación de “Resilience Fight Night” que tendrá 11 equilibrados combates en los que se da prioridad a talentos mexicanos y estadounidenses. Las mexicanas, Raquel “Pretty Beast” Miller y Karina “La Destructora” Ávila se enfrentarán por el título WBC Internacional femenil de peso supermedio. Luis Gallegos y Carlos Reyes Torres se enfrentarán por el título USNBC del WBC de peso superligero. Mariana Juárez (55-12-4, 19 KO) enfrentará a una rival por anunciar para seguir en búsqueda de una nueva oportunidad de campeonato. Siete combates más serán parte de este evento que tendrá el apoyo del Instituto de Cultura y Deporte de Guadalupe y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Monterrey. “Resilience Fight Night” sera transmitido por Showy TV (PPV) en Estados Unidos o bien por TVC Deportes y Heraldo TV desde las pantallas mexicanas. Los detalles sobre la sede y las confrontaciones se anunciarán en breve Rey Vargas se mantendrá como campeón mundial pluma del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.