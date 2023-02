Fallece el promotor de boxeo Ken Thompson Es triste anunciar el fallecimiento del director ejecutivo de Thompson Boxing Promotions, Ken Thompson, a la edad de 85 años. Dedicó 23 años de su vida a promover el boxeo en el Inland Empire del sur de California. Entre los peleadores que promovió estaban el campeón mundial supergallo unificado Danny Roman, el campeón superligero del WBC, Timothy Bradley, el campeón de peso gallo de la FIB Yonnhy Pérez, “The Riverside Rocky” Josesito López, Juan Carlos Burgos y muchos más. Antes de comenzar con Thompson Boxing, Thompson fue presidente del Salón de la Fama del Boxeo Mundial. Su último espectáculo fue hace solo tres días y su impacto en el deporte del boxeo en el sur de California nunca será olvidado. En lugar de flores, la familia prefiere que las donaciones se hagan en honor de Ken al Proyecto Wounded Warrior. https://www.woundedwarriorproject.org/ Anuncian la sede de Stanionis-Ortiz The Boxing Showcase comienza su Tour 2023 el 10 de Marzo en Monterrey Like this: Like Loading...

