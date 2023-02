Anuncian la sede de Stanionis-Ortiz El campeón de peso welter “regular” de la AMB Eimantas Stanionis (14-0, 9 KOs) viajará a territorio hostil para defender su cinturón en la ciudad natal del invicto artista del nocaut Vergil Ortiz, Jr. (19-0, 19 KOs) el 29 de abril en College Park Center en el campus de la Universidad de Texas en Arlington. La pelea se transmitirá en todo el mundo en DAZN. Vergil Ortiz Jr: “Estoy más que feliz, sabiendo que finalmente estamos aquí, peleando por un título mundial. El trabajo que hemos hecho dentro y fuera del ring y los obstáculos que hemos superado ha llevado a este momento. Stanionis es un gran luchador con un poder enorme y sé que vamos a ofrecer un buen espectáculo para todos”. Eimantas Stanionis: “Vergil pidió esta pelea, así que aquí estamos. Siento que esta va a ser una pelea especial. Tenemos respeto mutuo como competidores, pero no se equivoquen, será una guerra absoluta”. Oscar De La Hoya: “Habrá una guerra dentro del ring el 29 de abril cuando estos dos peligrosos peleadores se enfrentan para estar en la cima de la división de peso welter. Ortiz y Stanionis son luchadores de élite que no tendrán miedo de desatar un poder y una presión traicioneros para coronarse campeones mundiales”. Eubank Jr activa la cláusula de revancha con Liam Smith Fallece el promotor de boxeo Ken Thompson Like this: Like Loading...

