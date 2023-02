Eubank Jr activa la cláusula de revancha con Liam Smith El peso mediano Chris Eubank Jr. forzará una revancha con Liam “Beefy” Smith y buscará vengar su sorprendente derrota por KO ante Smith el 22 de enero. En un breve mensaje en Twitter, Eubank escribió: “Esta mañana activé la cláusula de revancha a través de mis abogados y estoy enviado a mis promotores Wasserman. Feliz día de San Valentín, Liam Beefy Smith”. El equipo de Smith ha indicado que desean organizar la revancha en el Anfield Stadium con capacidad de 54,000 fanaticos en la ciudad natal de Smith, Liverpool, a fines de mayo. Cordina listo para recuperar el título de la FIB Anuncian la sede de Stanionis-Ortiz Like this: Like Loading...

