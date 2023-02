Cordina listo para recuperar el título de la FIB El invicto superpluma Joe Cordina (15-0, 9 KOs) tiene la oportunidad de recuperar su título mundial de las 130 libras de la FIB cuando enfrente al actual campeón Shavkatdzhon Rakhimov (17-0-1, 14 KOs) en el Cardiff International Arena el 22 de abril en vivo. en todo el mundo en DAZN (excepto Australia y Nueva Zelanda). Cordina estaba programado para hacer la primera defensa del título de la FIB contra Rakhimov en Abu Dhabi en noviembre pasado, pero sufrió una lesión en la mano que requirió cirugía y posteriormente la FIB le quitó el título. Rakhimov luego ganó el título vacante al detener a Zelfa Barrett. “Nunca perdí mi cinturón en el ring”, dijo Cordina, “así que mi mentalidad es que entraré como campeón y me iré como campeón”. Eubank Jr activa la cláusula de revancha con Liam Smith Like this: Like Loading...

