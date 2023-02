“Azteca” Barrios promete ganar otro título mundial El ex campeón y nativo de San Antonio, Mario “El Azteca” Barrios rompió su racha de dos derrotas consecutivas con un nocaut técnico nítido y rejuvenecedor de su carrera contra el valiente Jovanie Santiago en la co-estelar de Foster-Vargas el sábado en el Alamodome. “Sentí que lo derrumbaba poco a poco”, dijo Barrios después. “Solo tenía que ser paciente. Mi contramano derecha es algo en lo que hemos estado trabajando en el gimnasio de Las Vegas. Siento que definitivamente estoy a la altura de la élite [del peso welter]. Todavía tengo algo que probar. Le prometí a mi ciudad un título mundial. Lo conseguí en 2019 y lo volveré a hacer”. Foster: No pensé que estaba cerca Foster derrota a Vargas por el título de las 130 libras del WBC Like this: Like Loading...

