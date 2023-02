Foster derrota a Vargas por el título de las 130 libras del WBC En un choque por el título vacante de peso súper pluma del WBC, el número 1 del WBC, O’Shaquie Foster (20-2, 11 KOs) superó en boxeo al ex campeón de dos divisiones Rey Vargas (36-1, 22 KOs) el sábado por la noche en el Alamodomo en San Antonio, Texas. Foster era demasiado rápido y demasiado móvil, lo que a menudo dejaba a Vargas balanceándose en el aire. Vargas entró un poco en las rondas intermedias, pero Foster cerró la puerta de golpe y cerró la recta para prevalecer 116-112, 117-111, 119-109. "Azteca" Barrios promete ganar otro título mundial Rozicki vence a Gorlov en Canadá Like this: Like Loading...

