Floyd vence a Deji en pelea de exhibición La leyenda del ring Floyd “Money” Mayweather (50-0, 27 KOs), de 45 años, cargó contra el YouTuber Deji Olatunji durante cinco rondas antes de subir la temperatura y recibir una detención del árbitro Kenny Bayless en la sexta ronda. Trabajo fácil, como le gusta decir a Floyd. El invicto peso crucero Tommy “TNT” Fury (8-0, 4 KOs), el hermano menor del campeón de peso pesado del CMB Tyson Fury, y el fallecido suplente Rolly Lambert Fogum (15-1-1, 12 KOs) pelearon una deslucida exhibición de seis asaltos con dos rondas de minutos y guantes de gran tamaño. Entonces las cosas realmente se deterioraron. Jake Paul, que estaba haciendo comentarios en el ringside, había criticado a Fury durante toda la pelea. El padre de Fury, John Fury, de 58 años, se quitó la camisa y desafió a Jake a pelear con él en el ring. Paul desafió a Tommy a pelear con él en el ringside. Tommy desafió a Paul a pelear con él dentro del ring. Se convirtió en un escenario de ‘vienes aquí’, ‘no, vienes aquí’, ‘no, vienes aquí’. Tommy finalmente trató de llegar a Paul, pero la seguridad lo detuvo. Fury originalmente estaba programado para enfrentar al neoyorquino Paul Bamba en una pelea oficial, pero no logró dar el peso y no se pudo llegar a un acuerdo de compensación con Bamba. El invicto superligero J’Hon Ingram (3-0, 3 KO) y el kickboxer Koji Kouzi lucharon en una enérgica exhibición de tres asaltos. El invicto campeón mundial superpluma del CMB Jaider Herrera (9-0, 7 KOs) castigó a Franklin Manzanilla (21-9, 20 KOs) en cinco asaltos. Herrera derribó a Manzanilla en los primeros 30 segundos del combate. Manzanilla volvió a caer en la segunda ronda. Después de dos caídas más en la quinta ronda, Manzanilla no salió para la sexta ronda. El peso semipesado Anthony Taylor (2-3, 1 KO) venció al actor Jack Fincham durante cuatro asaltos, sin embargo, no se tomó ninguna decisión. La pelea se cambió a una exhibición debido a la diferencia de peso entre Taylor y Finchem, que son más pequeños. Taylor previamente fue a la distancia con Tommy Fury. La pelea entre la ex campeona de peso ligero femenino del CMB Delfine Persoon (47-3, 19 KOs) e Ikram Kerwat (11-3, 5 KOs) fue declarada nula. Persoon derribó a Kerwat en el primer asalto y luego la golpeó en la lona. Bobby Fish, de 46 años de edad, peso crucero y exluchador, ganó su debut profesional contra Boateng Prempeh (2-4, 2 KOs) con un nocaut técnico en el segundo round. Allan Green vs Rozicki el 2 de diciembre Extraordinario cierre y resultados de la Convención 60 del WBC en Acapulco Like this: Like Loading...

