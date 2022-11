Extraordinario cierre y resultados de la Convención 60 del WBC en Acapulco Reporte/Fotos por Boxing Bob Newman Comenzando tarde debido a un buen momento en la cena de premiación anoche, el último día de reuniones comenzó con una conmovedora presentación en video de Mykola Kovalchuk de Ucrania. El perro canino de búsqueda y rescate Athos fue galardonado con un minicinturón WBC. Fue herido en los ataques rusos a Ucrania. Se mostró el reportaje en video del WBC Muay Thai, que muestra el desarrollo del deporte a nivel internacional, con el apoyo del WBC. La junta médica entregó su informe sobre su reunión anterior en la convención. Los temas fueron atletas transgénero, neuroimagen (tanto MRI como MRA), boxeo femenino con respecto a la duración de los asaltos (2 minutos frente a 3 minutos) y número de asaltos 10 frente a 12 en peleas por el título) y boxeadoras que pelean después de los 40 años. El informe WBC Cares fue entregado por Jill Diamond y Christiane Manzur. Se mostró un video que muestra su programa en India, que alimenta a 70 niños al día. Cualquiera puede contribuir con el costo de $1.40 ($40/mes) comunicándose con WBC Cares. Xochitl Lagarda de WBC University entregó su informe sobre su programa de capacitación. Se entregaron certificados de graduación a quienes completaron el curso. El representante del CMB, Reza Djabbapoor, entregó su informe y video sobre el progreso del boxeo amateur y profesional en Irán. La primera cartelera profesional en Irán se llevó a cabo en 2011. Djabbapoor hizo su propuesta para obtener apoyo continuo desde fuera de Irán. El Dr. Arthif Daniel pronunció su charla, “Higiene oral y los efectos sistémicos de la enfermedad periodontal”. Daniel también es boxeador profesional conocido como “Dr. Hitman”, con un récord de 20-3 en el peso welter. La charla se centró en cómo la salud dental puede afectar la salud y el rendimiento de un boxeador. Taylor Gillespie, asociado del bufete de abogados White & Case en Nueva York, dictó una conferencia sobre derecho del boxeo.

Las disputas legales más comunes en el boxeo son boxeadores contra gerentes y boxeadores contra promotores. También hay boxeadores, promotores y mánagers vs órganos sancionadores. Se contó la votación en el concurso de dibujos animados de boxeo y de las 28 entradas, la pieza ganadora fue dibujada por Alain A. Amirkhanian, una portada de cómic de Canelo Alvarez. Se proyectó un documental homenaje a Don José Sulaimán, a cargo de su hijo Pepe Sulaiman. Pepe ha estudiado en su juventud para ser cineasta, su habilidad es evidente. Dependiendo de los acontecimientos con la guerra ruso-ucraniana, la convención de 2023 parecerá, por tercera vez, tener lugar en Kazajstán. Cabrera y Martínez triunfan en evento de Convención 60 del WBC Acapulco

