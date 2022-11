Cabrera y Martínez triunfan en evento de Convención 60 del WBC Acapulco El peso ligero Misael Cabrera (13-1, 10 KOs) salió victorioso sobre Jonathan “Perita” Escobedo (10-4-1, 4 KOs) cuando el combate fue detenido por el médico del ring debido a una inflamación en el ojo izquierdo de Escobedo la noche del viernes en el GNP Seguros Arena en Acapulco, Guerrero, México. Fue una pelea de buena acción que lamentablemente tuvo que ser frenada prematuramente. La pelea fue por el título vacante WBC International y cerró las actividades de la 60ª Convención Anual WBC. En la co-estelar, el invicto supermediano Lester Martínez (14-0, 12 KOs) ganó con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Cristian Fabián Ríos (23-16-3, 7 KOs). El combate terminó por un corte sufrido por Ríos. Ríos insistió en que fue cortado con un cabezazo, pero el árbitro dictaminó que el corte fue causado por un puñetazo. Extraordinario cierre y resultados de la Convención 60 del WBC en Acapulco Culcay y Scull triunfan en Berlín Like this: Like Loading...

