Culcay y Scull triunfan en Berlín El peso súper welter #2 de la FIB y ex campeón mundial “Golden Jack” Culcay (32-4, 13 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Damiano Falcinelli (15-2, 7 KOs) el sábado por la noche en el AGON Sportpark en Berlín, Alemania. Las puntuaciones fueron 79-76, 77-75, 78-74. El invicto peso supermediano #1 de la FIB, William Scull (20-0, 10 KOs) dominó a Abel Adriel (26-26-3, 5 KOs) en ocho asaltos en una pelea que lo mantuvo ocupado. Scull, que venía de una victoria sobre Evgeny Shvedenko en una eliminatoria de la FIB en julio, ganó 80-72 3x. Además, el invicto peso pesado Granit Shala (13-0, 3 KO) superó por puntos a Luis José Marín García (9-4, 6 KO) en diez asaltos, ganando 100-90, 98-92, 99-91. Otros resultados:

Thomas Piccirillo W8 Nourredine El Goumi (peso mediano)

Nathanael Lukoki W8 Jakub Laskowski (peso welter)

Tommy Punch TKO2 Attila Koros (peso crucero)

Farlin Condori W6 Luca Genovese (supergallo) Cabrera y Martínez triunfan en evento de Convención 60 del WBC Acapulco Entrevista exclusiva: Jeff Fenech en Convención del WBC en Acapulco Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.