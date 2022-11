Entrevista exclusiva: Jeff Fenech en Convención del WBC en Acapulco Por el Boxing Bob Newman La leyenda del boxeo australiano y miembro del Salón de la Fama Jeff Fenech se tomó el tiempo para hablar con Fightnews.com® sobre su reciente coronación como campeón de 4 divisiones en la convención del CMB en Acapulco, México. A Fenech se le negó sin ceremonias el título de peso súper pluma del CMB hace 31 años después de que su pelea con la leyenda Azumah Nelson fuera considerada un empate. El WBC decidió formar un panel, volvió a puntuar la pelea y, por unanimidad, encontró a Fenech como ganador. Escuche sus pensamientos sobre la decisión, así como también cómo la vida lo está tratando. Culcay y Scull triunfan en Berlín Alimkhanuly vence a Bentley y retiene el título de la OMB en Las Vegas Like this: Like Loading...

