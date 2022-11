Alimkhanuly vence a Bentley y retiene el título de la OMB en Las Vegas El invicto campeón de peso mediano de la OMB, Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (13-0, 8 KOs) logro ganar mediante una reñida decisión unánime en doce asaltos sobre Denzel Bentley (17-2-1, 14 KOs) el sábado por la noche dentro del Pearl Concert Theatre en Palms Casino Resort en Las Vegas. Bentley le dio al favorito 20: 1 Alimkhanuly todo lo que pudo manejar durante toda la pelea. Alimkhanuly finalmente sacudió a Bentley en el round final. Las puntuaciones fueron 116-112, 116-112, 118-110. “Es boxeo”, dijo Alimkhanuly después. “Cualquier cosa puede pasar en el ring. Vino preparado. Respeto a mi oponente porque estaba preparado. Él estaba al 100 por ciento, pero yo soy un campeón y peleé los 12 asaltos como un campeón… Estoy listo para cualquier campeón, para las unificaciones. Estoy listo. Peleemos.” El entrenador de Janibek, Buddy McGirt, agregó: “Escucha, es campeón mundial y sigo diciendo que es el mejor peso mediano. No le quitaré nada a {Bentley} porque vino y le dije a Janibek antes de la pelea: ‘Tiene todo que ganar y nada que perder. Por lo tanto, se va a poner en la línea. Hizo lo que tenía que hacer para retener su título”. Bentley declaró: “Pensé que estaba en la pelea. En la quinta ronda, mi entrenador me dijo que no estábamos al frente y que acelerara, así que aceleré”. Esta fue la primera defensa del título para Alimkhanuly, quien fue ascendido de campeón interino luego de que Demetrius Andrade eligiera subir de peso en lugar de pelear contra él. Entrevista exclusiva: Jeff Fenech en Convención del WBC en Acapulco Shigeoka y Taniguchi por títulos mundiales en enero Like this: Like Loading...

