Shigeoka y Taniguchi por títulos mundiales en enero Por Joe Koizumi El 6 de enero se llevará a cabo una promoción de doble título mundial en el Edion Arena en Osaka, Japón. El invicto prospecto japonés Ginjiro Shigeoka (8-0, 6 KOs) tendrá una ambiciosa oportunidad por el cinturón de peso mínimo de la FIB contra el campeón defensor de México, Daniel Valladares(26-3-1, 15 KOs), en doce asaltos. En el evento principal, el campeón de las 105 libras de la OMB, Masataka Taniguchi (16-3, 11 KOs), un zurdo japonés, se enfrentará al filipino #2 de la OMB, Melvin Jerusalem (19-2, 11 KOs), en su segunda defensa. El ganador estará obligado a defender el cinturón contra el ex-campeón WBO #1 Wilfredo Méndez de Puerto Rico en la próxima defensa. Shigeoka y Taniguchi pertenecen a Watanabe Promotions, pero el promotor local en Osaka será el ex campeón mundial de tres clases Koki Kameda, quien anunció la doble cartelera el viernes.

