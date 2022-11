Resultados de Manchester, Inglaterra Natasha Jonas (13-2-1, 8 KOs), campeona femenina de peso súper welter del WBC/OMB, le quitó el cinturón de la FIB a Marie-Eve Dicaire (18-2, 1 KO) por decisión unánime en diez asaltos en una pelea de unificación del título mundial el sábado por la noche en el AO Arena de Manchester, Inglaterra. Las puntuaciones fueron 100-90, 98-92, 97-93. En el último evento en el circuito de exhibición de leyendas del boxeo, Ricky “The Hitman” Hatton, de 44 años, y “The Baby-Faced Assassin” Marco Antonio Barrera, de 48, se presentaron en un combate de exhibición en ocho asaltos de dos minutos. No se tomó ninguna decisión y los boxeadores usaron guantes de 16 onzas. El invicto campeón superligero británico Dalton Smith (13-0, 10 KOs) ganó una decisión unánime en doce asaltos contra Kaisee Benjamin (16-2-1, 6 KOs) con puntajes de 115-114, 117-112 y 116-113. Frazer Clarke (4-0, 3 KOs), medallista de bronce olímpico de peso súper pesado de 2020, tuvo que pasar las seis rondas completas contra el oficial Kamil Sokolowski (11-27-3, 4 KOs), ganando 60-54. Otros resultados:

Tyler Denny W10 Brad Rea (peso mediano)

Viddal Riley TKO3 Ross McGuigan (peso crucero) Shigeoka y Taniguchi por títulos mundiales en enero Estrada vence a Villarino y retiene titulo 105 lbs de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.