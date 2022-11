Estrada vence a Villarino y retiene titulo 105 lbs de la AMB La invicta campeona de peso mínimo de la AMB, Seniesa “Super Bad” Estrada (23-0, 9 KOs) venció mediante una decisión unánime en diez asaltos a Jazmin Gala Villarino (6-3-2, 1 KO) en la co-estelar de Alimkhanuly-Bentley el sábado por la noche dentro el Pearl Concert Theatre en Palms Casino Resort en Las Vegas. Estrada superó a Villarino para ganar 100-90 3x. Estrada declaró: “Ha sido una semana emotiva para mí porque han pasado 328 días desde que estuve en el ring. Y solo quiero decirles a todas las niñas y mujeres en los deportes que siempre crean en sí mismas y siempre crean en lo que pueden hacer y siempre persigan lo que quieren. Puede que me haya ralentizado, pero no puedo detenerme. Esto es para lo que nací. Este es el talento que Dios me ha dado, y este es mi destino y no puedes detener el destino”. “Después de 11 meses, estábamos preparados para que ella entrara y ganara. Soy el mejor oponente al que se ha enfrentado y quería derrotarme. Estaba preparado para dar 10 asaltos o conseguir el nocaut… Me sacudí el óxido del ring y estoy lista para peleas de unificación y peleas indiscutibles”. El peso ligero invicto Raymond Muratalla (16-0, 13 KOs) detuvo a Miguel Contreras (12-2-1, 6 KOs) en el sexto round. Una andanada de golpes provocó la detención del árbitro. El tiempo fue 2;23. En su debut en Top Rank, el peso ligero de 18 años Emiliano Vargas (2-0, 2 KOs), hijo de “El Feroz” Fernando Vargas, derribó a Julio Martínez (1-1, 1 KO) con un aplastante gancho de izquierda sobre la barbilla en el segundo round. El tiempo fue: 47. El súper mediano Javier Martínez (8-0, 2 KOs) superó por puntos a Marco Antonio Delgado (7-5, 5 KOs) en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 60-54, 59-55, 59-55. El invicto supergallo Floyd “Cash Flow” Díaz (8-0, 3 KOs) obtuvo un nocaut técnico en el cuarto asalto contra Edgar Joe Cortés (9-7-1, 1 KO). En la cuarta ronda, Díaz derribó a Cortés con una gran mano derecha. Cortés superó la cuenta, pero el árbitro lo detuvo. El tiempo era 1:14. El invicto peso ligero Charlie Sheehy (5-0, 4 KO) derrotó a Markus Bowes (2-1, 2 KO) en 1:37 del primer round. Sheehy derribó a Bowes y obtuvo la detención del árbitro con su andanada de seguimiento. El peso ligero Karlos Balderas (14-1, 12 KOs) anotó un nocaut técnico en el octavo asalto sobre Esteban Sánchez (18-2, 8 KOs). Parada del árbitro a las 1:02. El invicto peso pesado de 6’9 Antonio Mireles (6-0, 6 KOs) derrotó a Eric Perry (5-1-1, 5 KOs) en la primera ronda. Un bombardeo de Mireles puso a Perry boca abajo. El tiempo era 2:26. Resultados de Manchester, Inglaterra Resultados desde Cleveland, Ohio Like this: Like Loading...

