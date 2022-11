Resultados desde Cleveland, Ohio El superligero Steve Spark (16-2, 14 KOs) ganó por descalificación en el sexto asalto contra el previamente invicto IBF #6, WBO #7 clasificado Montana Love (18-1-1, 9 KOs) el sábado por la noche en el Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland , Ohio. Sparks derribó a Love en el segunbdo round, pero Love pudo recuperarse. Spark pudo maltratar a Love en el quinto round. Un choque de cabezas en el sexto round dejó a Love con un corte sobre el ojo izquierdo. El médico del ring examinó el corte y permitió que continuara la pelea. Ambos boxeadores se atacaron agresivamente. Lucharon y Spark pasó por encima de la cuerda superior.Love fue entonces descalificado. El tiempo era: 25. Spark ganó el título Intercontinental de la AMB. “Gracias a Cleveland por la hospitalidad”, dijo Spark. “Mi trabajo es pelear, y esto me ha cambiado la vida. Estoy devastado cómo terminó. Me derribaron temprano y estaba peleando con todo mi corazón, se estaba convirtiendo en una gran pelea, pero no queríamos que terminara de esta manera”. “Estaba usando tácticas sucias y ásperas toda la noche y lo empujé lejos de mí, no lo levanté ni lo tiré fuera del ring”, dijo Love. “Queríamos que se cansara y lo atrapara más tarde, y ahí es donde iba. Quiero hacerlo de nuevo, él no puede superarme ni pelear, hagámoslo de nuevo”. “Fue una mala decisión”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Montana fue rudo pero no lo echó del ring intencionalmente, y Steve volvió al ring y quería seguir peleando. Los árbitros tienen un trabajo duro, pero esa fue una mala decisión y se tomó demasiado rápido. “Se estaba convirtiendo en una gran pelea, la comisión revisará, me encantaría volver a hacerlo”. * * * El invicto superligero Richardson Hitchins (15-0, 7 KOs) educó a Yomar Alamo (20-2-1, 12 KOs) en ocho asaltos unilaterales. La esquina de Alamo finalmente desconectó después de la octava ronda. Hitchins reclamó el título norteamericano de la FIB y probablemente uno de los 15 primeros en el ranking. WBA #8, WBC #13, WBO #13, IBF #14 peso pluma Raymond “Savage” Ford (13-0-1, 7 KOs) defendió con éxito su título WBA Continental Americas con un espectacular nocaut en el octavo asalto contra Sakaria Lukas (25- 2-1 17 KO). Ford derribó a Lukas con una gran mano derecha a las 2:20. El peso súper pluma Thomas “Gunna Man” Mattice (20-3-1, 15 KOs) derrotó al previamente invicto Christian Tapia (15-1, 12 KOs) por decisión unánime en diez asaltos. Mattice derribó a Tapia en el segundo round, luego lo sacudió en el tercero. Tapia se recuperó, pero Mattice lo sacudió nuevamente en el séptimo round. Las puntuaciones fueron 97-92, 96-93, 96-93. La medallista de plata olímpica femenina de 2020, Beatriz “La Bestia” Ferreira, ganó su tan esperado debut profesional contra la previamente invicta Tanya Cardoso (5-1, 1 KO) en cuatro rounds de TRES MINUTOS en un choque de peso súper pluma. Ferreira lució poderosa, derribando a Cardoso en los rounds uno y tres. Las puntuaciones fueron 40-34 3x. Ella está siendo acelerada hacia un título mundial y un posible enfrentamiento con Amanda Serrano. El peso súper welter Nikoloz Sekhniashvili (8-1, 6 KOs) derrotó al previamente invicto David Rodríguez (6-1, 2 KOs) durante tres asaltos, luego de lo cual el médico del ring detuvo la pelea. El atleta olímpico de 2008 Raynell Williams (14-1, 7 KOs) derrotó a Ryizeemmion Ford (8-3, 6 KOs) en la primera ronda, luego logró una victoria 60-53 3x en seis rondas. Williams es el hermano mayor de Montana Love. En un choque entre pesos crucero invictos, Khalil Coe (4-0-1, 2 KOs) tomó una decisión unánime en seis asaltos sobre Bradley Olmeda (5-1, 3 KOs). Olmeda abajo en la ronda cinco. Las puntuaciones fueron 60-53 3x. Estrada vence a Villarino y retiene titulo 105 lbs de la AMB Samuel Carmona ante Martínez por título Mosca del WBC en Arizona por DAZN Like this: Like Loading...

