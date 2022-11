Samuel Carmona ante Martínez por título Mosca del WBC en Arizona por DAZN El campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez (18-2 14 KOs) defenderá su título mundial contra Samuel Carmona (8-0, 4 KOs) el 3 de diciembre en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, en vivo en todo el mundo por DAZN. Martínez-Carmona servirá como el evento coestelar de la trilogía entre Juan Francisco Estrada y Román ‘Chocolatito’ González por el título supermosca del WBC. Martínez estaba previamente preparado para enfrentarse a su rival de larga data McWilliams Arroyo en una revancha, pero problemas de cuello y espalda han descartado a Arroyo. Esto abrió la puerta para que Carmona un olímpico del 2016 obtuviera su primera oportunidad por el título mundial. Resultados desde Cleveland, Ohio Don King firma a Noel Mikaelyan, campeón crucero silver del WBC Like this: Like Loading...

