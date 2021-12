Cain Sandoval 136.8 vs Keith Carson 136

Steve Mora 134.6 vs Anthony Romero 140

Raquel Miller 170.8 vs Sonya Dreiling 161

Leonardo Rodarte 186 vs Justin Barry 185.2

Anthony Hess 122.8 vs David Salinas 122.4

Omar Trinidad 126 vs Luis Montellano 125.6

Venue: Fight Club OC show in The Hangar in Costa Mesa, CA

Promoter: Englebrecht Promotions & Events

TV: Fite

Doors at 6pm, first bout 7:10pm

This event is sold out.