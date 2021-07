Fallece por Covid ex campeón mundial Sudafricano Lehlohonolo Ledwaba Por Ron Jackson Uno de los luchadores más talentosos de Sudáfrica, Lehlohonolo Ledwaba, quien ganó un título de Sudáfrica y títulos mundiales en tres pesos diferentes, falleció el viernes por el virus Covid 19 cuando se dirigía al hospital. Ledwaba habría celebrado su quincuagésimo cumpleaños el 27 de julio. El elegante Ledwaba hizo su debut profesional el 31 de octubre de 1990 en Eldorado Park y anotó un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Ephraim Madi. Permaneció invicto en sus siguientes seis peleas antes de ganar el título de peso pluma junior de Transvaal con un nocaut en el cuarto asalto contra Vusi Khoza. En 1993, ganando contra Derek Vijam (ko 1), Moses Pietersen (tko 3) y en una vuelta contra Khoza (tko 4) fue molestado por Joseph Ramaswe quien lo detuvo en la segunda ronda, antes de terminar el año con una victoria sobre Elias Sebesho. Al ganar sus siguientes dos peleas en 1993, Ledwaba estaba en forma sobresaliente en enero de 1995 cuando logro una victoria por nocaut técnico en el octavo asalto sobre Ncedile Siko por el título vacante de peso pluma junior de Sudáfrica. Después de hacer una exitosa defensa del título sudafricano, reclamó su primer título mundial el 17 de noviembre de 1996 con una victoria en 12 asaltos por puntos sobre Cruz Carbajal por el cinturón vacante de peso gallo de la UMC. Después de hacer una defensa exitosa del cinturón de la UMC contra Gian Maria Petriccioli, posteriormente lo abandonó debido a problemas de peso, pero luego hizo tres defensas exitosas del título de peso pluma junior de Sudáfrica. Posiblemente en una de sus mejores actuaciones el 29 de mayo de 1999 en el complejo de apuestas Carousel en Hammanskraal, ganó el cinturón vacante de peso pluma junior de la FIB con una decisión unánime de 12 puntos sobre John Michael Johnson de los EE. UU. Este destacado artesano hizo cinco defensas exitosas del cinturón antes de perderlo en el sexto asalto ante uno de los grandes del ring moderno Manny Pacquiao en Las Vegas. Después de este revés, la chispa se fue y aunque venció a uno de los mejores peleadores de Sudáfrica, Vuyani Bungu, por el cinturón vacante de peso pluma de la UMC, no era el mismo peleador. Fue cuesta abajo, perdiendo cuatro de sus siguientes seis peleas que incluyeron una derrota por puntos ante Cassius Baloyi por el cinturón de peso ligero junior IBO. En su última pelea el 24 de noviembre de 2006 en Mmabatho, perdió el título de peso ligero junior panafricano de la AMB por nocaut técnico en el noveno asalto contra Maxwell Awuku. Lehlo, como se le conocía, terminó con un récord de 36 victorias, 6 derrotas y 1 empate, con 23 de sus victorias dentro de la distancia. Habiendo visto muchas de sus peleas y habiendo hablado con él en varias ocasiones después de que se había retirado del ring, siempre recordaré a este gran boxeador y buen ser humano que murió demasiado pronto. ShoBox regresa el 23 de julio Crece la expectativa con Durán y Chávez juntos en un proyecto de boxeo

