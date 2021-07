Crece la expectativa con Durán y Chávez juntos en un proyecto de boxeo Por. Gabriel F. Cordero Desde hace buen tiempo se viene buscando la posibilidad de un combate de exhibición entre los legendarios ex campeones mundiales y miembros del Salón de la Fama Internacional de Canastota, Julio Cesar Chávez y Roberto ¨Mano de Piedra¨ Duran. Pero esta vez Duran y Chávez al parecer están de acuerdo en hacer mas por el mundo del boxeo y existe una fuerte posibilidad que realicen juntos proyectos en beneficio del boxeo de América. Chávez fue tres veces campeón mundial y Duran fue cuatro veces campeón mundial. Duran tuvo un récord de 103 triunfos con 70 nocauts y 16 derrotas en su carrera profesional entre 1968 y el 2001 siendo el único boxeador en la historia que ha peleado en 5 décadas diferentes enfrentándose a grandes nombres como: Ken Buchanan, Esteban de Jesus, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Marvin Hagler, Hector Camacho, Iran Barkley, Jorge Castro, Pipino Cuevas, Wilfredo Benitez, Carlos Palomino, Ernesto Marcel, Vinnie Pazienza, Davey Moore y William Joppy entre otros. Chavez tuvo un récord de 107 triunfos con 85 nocauts, 6 derrotas y dos empates en una carrera profesional entre 1980 y 2005 enfrentándose a grandes nombres como: Mario Martinez, Roger Mayweather, Rocky Lockridge, Juan Laporte, Edwin Rosario, Rafael Limon, Jose Luis Ramirez, Meldrick Taylor, Hector Camacho, Greg Haugen, Pernell Whitaker, Frankie Randall, Oscar de La Hoya, Miguel Angel Gonzalez y Kostya Tszyu entre otros. Gilberto Mendoza: En la AMB somos los pioneros

