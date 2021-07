ShoBox regresa el 23 de julio ShoBox: La Nueva Generación celebra su 20 aniversario con una cartelera de tres peleas encabezada por los prospectos invictos de peso súper mediano Kalvin Henderson (14-0-1,10 KOs) contra Isaiah Steen (15-0, 12 KOs) en diez choque redondo el viernes 23 de julio en vivo por Showtime desde el Heartland Events Center en Grand Island, Nebraska. La pelea co-estelar enfrenta a Janelson Bocachica (17-0, 11 KOs) contra Shinard Bunch de 21 años (15-1, 13 KOs) en una pelea de 10 asaltos en peso welter. En una batalla de invictos, Martino Jules (10-0-2, 2 KOs) se enfrenta a Aram Avagyan (10-0-2, 4 KOs) en una pelea de ocho asaltos de peso pluma. La popular serie ShoBox debutó en Atlantic City el 21 de julio de 2001 y ha producido 84 luchadores que luego ganaron un título mundial. Al igual que durante los últimos 20 años, la próxima triple cartelera contará con prospectos igualados con un récord combinado de 81-1-5, incluidos cinco boxeadores que aún no han probado la derrota a nivel profesional. Ex campeón N'Dam victorioso en Francia Fallece por Covid ex campeón mundial Sudafricano Lehlohonolo Ledwaba

