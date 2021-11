Fallece Osvaldo Bisbal presidente del Boxeo Argentino Por. Gabriel F. Cordero Osvaldo Bisbal el legendario dirigente del Boxeo Argentino falleció este 5 de noviembre luego de enfrentar durante años a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Bisbal estuvo al frente del boxeo Argentino por 24 años y fue responsable de grandes conquistas. Bisbal había regresado al máximo cargo de la entidad que presidió durante más de 24 años tras el fallecimiento de Luis Romio en Agosto pasado y había comentado en varias ocasiones que solo iba a estar en la presidencia de la FAB hasta marzo de 2022. Los problemas de salud y los respiratorios pusieron fin a toda una vida dedicada al boxeo Argentino. Bisbal fue árbitro profesional y de allí se ubicó en el área de dirigencias. Llego a ser presidente de la FAB en 1991 y en el 2016 fue Luis Romio su sucesor. Además, fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) año. Durante su gestión en Argentina se realizan entre 70 y 100 veladas transmitidas en vivo al año. Entre 1991 y 2015, realizo modificaciones trascendentales y profundas en el boxeo amateur argentino. Kambosos: estoy viviendo en la cabeza de López

