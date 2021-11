Signani retiene el título de peso mediano de la Euro en Italia El campeón europeo de peso mediano Matteo Signani (31-5-3, 11 KOs) venció mediante una decisión unánime en doce asaltos sobre Rubén Díaz (26-3-2, 17 KOs) el viernes por la noche en el Palazzo dello Sport en Roma, Italia. En una batalla de 42 años, Signani fue el más efectivo de los dos y ganó por puntuaciones de 117-111, 116-112, 115-113. El campeón de peso pluma de la Unión Europea Mauro Forte (16-0-2, 6 KOs) y Francesco Grandelli (15-1-2, 3 KOs) lucharon por un empate en doce asaltos. Una pelea cerrada con puntuaciones de 116-113 Forte, 115-113 Grandelli y 114-114. El peso súper welter Tony Dixon (13-3, 4 KOs) necesitó solo 63 segundos para noquear a Francesco Russo (10-2, 8 KOs). Fue la primera pelea de Dixon en dos años. El peso semipesado Hrvoje Sep (11-0, 8 KOs) golpeó a Serhiy Demchenko (23-16-1, 15 KOs) en seis asaltos. 60-54 3x. Crocker y McCrory ganan en Irlanda y permanecen invictos Fallece Osvaldo Bisbal presidente del Boxeo Argentino

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.