Fallece legendario ex campeón Italiano Allesandro Mazzinghi Por Boxing Bob Newman Uno de los boxeadores más populares de Italia, Allesandro “Sandro” Mazzinghi falleció en silencio el pasado sábado 22 de agosto a la edad de 81 años. Mazzinghi, dos veces campeón de peso superwélter del WBC / AMB, también empató el título europeo entre sus dos reinados como campeón mundial. Capturó el título mundial por primera vez en 1963, con una victoria por TKO sobre el estadounidense Ralph Dupas en Milán. Mazzinghi repetiría la victoria en su primera defensa tres meses después en Sydney, Australia. Después de dos defensas más exitosas y ocho victorias sin título, Mazzinghi llevó su impecable récord de 40-1 (28 KOs) a su tercera defensa y la “Guerra Civil Italiana” contra su compatriota y rival Nino Benvenuti. Benvenuti lucía un llamativo registro de 56-0 (22 KOs), junto con su medalla de oro olímpica de los Juegos de Roma de 1960. Benvenuti pudo arrebatarle el título a su amargo rival en Milán a través de un KO en 6 asaltos. Exactamente seis meses después, Mazzinghi no pudo recuperar su cinturón, perdiendo una reñida decisión unánime en 15 asaltos. Sería la última derrota de la carrera de Mazzinghi. Trece peleas y tres años después, el ex campeón recuperaría sus cinturones al derrotar al conquistador de Benvenuti, el surcoreano Ki-Soo Kim por decisión dividida en 15 asaltos en Milán. En la primera defensa de Mazzinghi de su segundo reinado, se topó con el gigante estadounidense Freddie Little, quien dominó al italiano durante ocho rondas unilaterales. Al sufrir una caída en el tercero, Mazzinghi fue golpeado, ensangrentado y magullado, y no salió para el noveno. El médico del ring dictaminó que sus cortes eran demasiado severos y el locutor incluso declaró a Little como el ganador ante la multitud decepcionada. Sin embargo, el árbitro de Alemania Occidental, Herbert Tomser, inexplicablemente dictaminó que la pelea era “sin competencia”, lo que permitió a Mazzinghi retener su título. Poco tiempo después, los títulos fueron declarados vacantes debido al escándalo. Mazzinghi siguió luchando, ganando sus últimas ocho peleas antes de retirarse definitivamente en 1978. Su marca final fue 64-3, (42 KOs) y 2 NC. Muchos conocedores del boxeo han presionado para que Mazzinghi sea incluido en el Salón de la Fama del boxeo internacional. Mazzinghi, dos veces campeón del mundo, perdió ante solo 2 enemigos en su carrera de 69 peleas, y aún no ha estado en la boleta electoral. Esperemos que eso cambie muy pronto. ¡Riposa en pace campione! Lara busca al ganador Charlo-Rosario WBC ayuda a boxeadores Panameños retirados durante la Pandemia

