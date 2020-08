WBC ayuda a boxeadores Panameños retirados durante la Pandemia Foto Cortesía: Corporación La Prensa, Panamá Por. Gabriel F. Cordero Este martes pasado se ha realizado una entrega de ayuda económica de parte del WBC a varios retirados boxeadores Panameños para que puedan enfrentar parte de su situación durante la Pandemia de Covid 19 y sus necesidades básicas humanas. Los ex boxeadores apoyados son: Antonio Amaya, Benedicto Murillo, Leopoldo Arrocha Reinaldo Hidalgo y Enrique Torres ( Torres, Arrocha y Hidalgo en la foto). La entrega fue coordinada y entregada por el señor. Jaime Salas, presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá y miembro del WBC. El presidente del WBC Mauricio Sulaimán envío el apoyo a los Panameños y recordó el aporte que hicieron todos en su momento al boxeo Profesional por medio del Señor Jaime Salas, presidente de la Comisión de Boxeo de Panamá y directivo del WBC. ¨Fueron boxeadores que dieron lo mejor de ellos en el ring enfrentando buenos exponentes del boxeo mundial en diferentes épocas. El WBC intenta apoyar en momentos difíciles al boxeador retirado y tratamos de hacerlo en este momento con los de Panamá y muchos otros países.¨ Antonio Amaya en Agosto ha cumplido 75 años y es reconocido como el campeón sin Corona padece del mal de Párkinson. Anaya fue profesional entre 1963-1978 disputó en tres oportunidades el título mundial superpluma en Japón ante los campeones Hiroshi Kobayashi de la AMB dos veces (1969-1970) y Kuniaki Shibata en 1974 por el del WBC perdiendo controversiales decisiones divididas y mayoritarias. Amaya se enfrentó a Ultiminio Ramos a quien venció en Monterrey, México, Alfredo Escalera, Miguel Montilla, Vilomar Fernandez, Chango Carmona, Juan Jose Jimenez y Diego Alcalá entre otros. Enrique Torres fue profesional entre 1970-1976 y enfrentó a : Martin Vargas, Alfonso Lopez, Prudencio Cardona, Luis Ibarra, Jorge Lujan, Jaime Rios, Erbito Salavarria y Alberto Morales entre otros. Benedicto Murillo fue profesional entre 1982-1997 y enfrentó a : Virgilio Chifundo, Eduardo Tuñon, Silverio Barcenas, Ernesto Ford, Domingo Sosa, Evangelio Perez, Leo Gamez, Carlos Murillo, Leon Salazar, Francisco Tejedor y Pedro Alcázar entre otros. En Julio de 1987 disputo el titulo mundial minimosca al Sur Coreano Myung Woo Yuh y perdió por TKO 15 en el Sajik Gymnasium, Busan. Reinaldo Hidalgo fue profesional entre 1973-1981 y enfrentó a : Alfonso Perez, Rafael Ortega, Rodolfo Francis, Leo Cruz, Eusebio Pedroza, Mike Ayala y Hector Carrasquilla entre otros. Leopoldo Arrocha fue profesional entre 1998-2013 y enfrentó a : Celestino Caballero, Alex Baba, Jose Angel Beranza, Adonis Rivas, Nehomar Cermeño, Feider Viloria, Bryan Vasquez, Gary Stack Jr, Alexander Muñoz, Ramon Maas, Rodrigo Guerrero, Ricardo Castillo y Javier Fortuna entre otros. Dennis Contreras listo para Boxeo por Telemundo desde Kissimmee, Florida

