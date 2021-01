Fallece el promotor Mike Acri Es triste informar que el legendario promotor Mike Acri falleció a la edad de 63 años. Acri había estado enfermo durante algún tiempo. Es mejor conocido por promover a Roberto Durán, Héctor Camacho y Paul Spadafora, entre otros. Mike fue productor ejecutivo del aclamado documental de Showtime titulado Macho: The Hector Camacho Story. Con sede en Erie, Pensilvania, Mike Acri es miembro del Salón de la Fama del Boxeo de PA. Frampton-Herring para el 27 de febrero Oscar Valdez: Berchelt, Covid, Canelo y más

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.