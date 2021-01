Oscar Valdez: Berchelt, Covid, Canelo y más Por Hesiquio Balderas Oscar Valdez está desafiando al campeón superpluma del CMB Miguel Berchelt en un tan esperado choque de ESPN que tendrá lugar el 20 de febrero dentro de “The Bubble” en el MGM Grand de Las Vegas. “Esta es la oportunidad que esperé toda mi vida”, dijo Valdez a Fightnews.com. “En la escuela solía dibujarme en mi cuaderno como campeón mundial del CMB. Esta es la oportunidad de mi vida, un sueño hecho realidad. “Fue triste esperar. Estaba un poco molesto porque la pelea no sucedió en diciembre, pero no es culpa de nadie. Estaba entrenando duro para la pelea, volví a casa un poco molesto. Pero ahora la pelea está aquí y lo único que tenemos que hacer es cuidarnos, usar una máscara, el distanciamiento social y la pelea está a la vuelta de la esquina. Estamos más que listos. Tengo tantas ganas de pelear “. Sobre entrenar con Canelo “Ambos queremos esta pelea. Berchelt es un gran luchador, será una gran pelea. El campo de entrenamiento ha sido genial. En el boxeo nunca dejas de aprender. Hemos estado estudiando a Berchelt. En el gimnasio todos tenemos una gran relación. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro horario. Nos ayudamos mutuamente. Me motiva ver a Canelo entrenar. Quiero entrenar tan duro como él o más duro “. Pensamientos finales: “Sé que Berchelt viene por el KO y eso me gusta. Quiere probar mi barbilla, pero tiene que tener cuidado porque yo también tengo poder, ten cuidado porque yo también puedo golpear. “Mi objetivo es volver a ser campeón del mundo, vencer a Berchelt, y luego queremos el mejor desafío que hay. Quiero ser uno de los grandes de México. “Quiero agradecer a los fans y me siento obligado a actuar para ustedes. Quiero brindarte una gran pelea y traer el boxeo a la vieja escuela. Dejaré mi corazón en el ring para todos ustedes. ¡Gracias por su apoyo y no se pierda mi pelea contra Berchelt el 20 de febrero! ” Entrevista a: Lovemore Ndou

