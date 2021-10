Fallece el Japonés ex campeón de la AMB Keitaro Hoshino Por Joe Koizumi El ex campeón de peso mínimo de la AMB, Keitaro Hoshino (23-10, 6 KOs), de 52 años, falleció el sábado (9 de octubre) en Okinawa, Japón. Fue impactante que muriera tan joven y tristemente cerró su vida solo en la ciudad de Naha en Okinawa. Según los informes, Keitaro había estado luchando con su enfermedad perenne no identificada y finalmente cedió abruptamente. Hoshino, un velocista habilidoso de baja estatura que mide solo 5 “2.5”, nació en Yokohama en 1969 y experimentó el boxeo amateur en la escuela secundaria de Buso. Al convertirse en profesional bajo la tutela del ex gobernante mundial de peso mosca Susumu Hanagata en 1988, fue un segundo clasificado muy mediocre cuya marca en sus primeros seis años hasta 1993 como profesional fue de solo 6-5 con dos victorias por KO y tres derrotas por KO. Nadie imaginó entonces que se convertiría en campeón mundial en el futuro. Hoshino, sin embargo, se convirtió en un boxeador diferente desde 1994, siguió ganando y se apoderó del cinturón nacional japonés de las 105 libras al derrotar a Ernesto Rubillar por puntos en 1997. Habiendo defendido su cinturón en cuatro ocasiones, Keitaro entró en el top ten mundial. Fue en diciembre de 2000 cuando, entonces, de 31 años, destronó al campeón mínimo de la AMB, Joma Gamboa, por una decisión inesperada en su Yokohama natal. Keitaro, sin embargo, perdió su trono de la AMB ante la veterana tailandesa Chana Porpaoin a través de un veredicto dividido en su defensa inicial en abril de 2001. El cinturón de la AMB cambió de manos cuando Porpaoin se lo cedió al japonés Yutaka Niida, quien inexplicablemente se retiró después de su molesta coronación. El cinturón vacante fue disputado por rivales rencorosos de Hoshino y Gamboa, y Keitaro derrotó al filipino para convertirse nuevamente en el campeón de la AMB. El reinado de Hoshino no duró mucho, ya que nuevamente perdió su cinturón en su primera defensa con el venezolano Noel Arambulet por decisión mayoritaria en diciembre de 2002. Intentó ganar la diadema de 105 libras del CMB por tercera vez, esta vez, contra el mexicano José. Antonio Aguirre sólo para ser detenido en la duodécima y última sesión en su Yokohama natal en junio de 2003. Fue su última aparición cuando tenía treinta y tres años. No era un complaciente para el público, sino un hábil boxeador-luchador que dependía de su fuerte defensa y contragolpe para compensar su falta de poder convincente. Después de colgar los guantes para siempre, se convirtió en representante del club del gimnasio Koban Hoshino en la ciudad de Gifu en 2003. Fue en 2017 cuando golpeó la cara de su esposa mientras se enfurecía al rojo vivo por su historia de amor con otra persona y fue arrestado por la policía. Por lo tanto, se vio obligado a cerrar su gimnasio y se divorció de ella para separarse de sus hijos. Una vez regresó a su Yokohama natal para abrir un restaurante con su segunda esposa y luego se mudó a Okinawa. Al parecer separado de ella, el ex campeón vivía solo en un apartamento en la ciudad de Naha. Cuando un amigo trató de contactarlo una y otra vez, no tuvo respuesta ni comunicación. Entonces, finalmente pidió la ayuda de la policía para buscar a Hoshino, quien finalmente fue encontrado muerto en su habitación cerrada. Era el 9 de octubre y cabía la posibilidad de que hubiera dejado este mundo antes. Historia triste. En Japón, la mayoría de los ex campeones del mundo suelen permanecer en el mundo de los puños como promotores, gerentes, entrenadores o comentaristas, etc., utilizando su buena reputación. Hoshino una vez adquirió el estatus de “kaicho” (propietario o representante de un club de boxeo), pero su mala suerte, así como su impaciencia, perdieron su ocupación. Aunque era un buen cocinero profesional, su negocio de restaurantes no tuvo éxito. Su ex manager y ex campeón Susumu Hanagata (actualmente presidente de la Japan Pro Boxing Association, el sindicato de propietarios de clubes), de 74 años, recordó a su alumno y dijo: “Hoshino era un gran trabajador cuando estaba activo. Últimamente no he tenido comunicación con él durante unos cinco años. Aún joven, podría hacer algo más. Muy lamentable su muerte prematura “. Que su alma descanse en paz. Kambosos-Lopez el 13 de noviembre? David Price anuncia su retiro

