Kambosos-Lopez el 13 de noviembre? Por Ray Wheatley – World of Boxing El contendiente obligatorio de peso ligero de la FIB, George Kambosos, habló con Fightnews.com® sobre desafiar al campeón indiscutido de peso ligero Teofimo López con Eddie Hearn convirtiéndose en el promotor después de que Triller se retiró. “La FIB ha tomado su decisión, lo cual es fantástico”, dijo Kambosos. “A pesar de todos los cambios de fecha para la pelea con López, me quedé en el gimnasio. Cuando pones una fecha, queremos pelear. No creo que estos chicos (Triller) entendieran eso. Hay mucha preparación para una gran pelea “. LOS $ 6 MILLONES DEBEN ESTAR EN FIDEICOMISO “Ellos (Triller) querían cambiar la fecha nuevamente. Dije que estaba bien, pero puse los $ 6 millones en depósito en garantía. Lo último que quieres hacer es pelear y no hay dinero ahí. Con todos los cambios de fecha, cree que podría haber un problema con el dinero. Si desea hacer otro cambio de fecha, no hay problema, estamos listos para luchar. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Deben poner el dinero en fideicomiso. Obviamente, el equipo de López nos respaldaba. López es el campeón indiscutible pero no sabe lo que hace. Cometen muchos errores fuera del ring. Si no fuera por mi equipo, mi padre y mi abogado Greg Smith, quien también representa a Canelo Álvarez, podríamos haber firmado para el 16 de octubre, pero Triller podría haber cambiado la fecha nuevamente y decir que no lo haremos ahora ”. EDDIE HEARN PROMOVIÓ MI MAYOR GANANCIA “La FIB tomó una decisión fantástica y ahora Eddie Hearn promoverá la pelea. Todos conocemos a Eddie Hearn, quien es uno de los principales promotores del mundo, y le dará a esta pelea el respeto que se merece. Eddie promovió la mayor victoria de mi carrera contra Lee Selby. Eddie ha contratado a algunos boxeadores australianos, pero solo uno tendrá todos esos hermosos cinturones. Creo que Eddie tiene la misma visión que yo. Ganaré esta pelea, sé que tengo un equipo fantástico. Esta será la pelea más grande de un boxeador australiano. Para todos los cinturones “. A LOPEZ LE GUSTAN LAS LUCES BRILLANTES “López ha sido visto en los casinos. Es una gran celebridad y disfruta de los frutos de su trabajo. Deja que se mezcle con las luces brillantes. Sé que estoy en el gimnasio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y me mantengo muy discreto. Estoy muy concentrado en asegurarme de ganar esta pelea y cumplir mis sueños. Dale a mis hijos la mejor vida posible “. 13 DE NOVIEMBRE FECHA POSIBLE “Escuché que la fecha de la pelea podría ser el 13 de noviembre. Estoy listo para pelear hoy o en cualquier fecha que diga Eddie Hearn. No soy yo el que ha pospuesto la pelea entre López y Kambosos ”. VIAJAR A MIAMI “Voy a continuar mi entrenamiento en Sydney donde tengo un gran combate con Lenny Zappavigna. Tengo un equipo fantástico a mi alrededor aquí. Todo es perfecto y encaminado. Volaremos cerca de la fecha con mi equipo para encontrarnos con mi entrenador Javiel Centeno en Miami. Yo mismo, mi padre y Mick Akkaway. Tendremos más sesiones de sparring en Miami y estaremos listos para lograr esta victoria “. PETER KAHN ES MI MANAGER “Peter Kahn sigue siendo mi mánager. Decidió renunciar a su trabajo con Triller. Eso es asunto suyo. No estoy enfocado en eso. Tengo un gran equipo. Mi gerente Peter Kahn, co-gerente es mi padre, son operadores inteligentes. También me gusta manejar mi negocio. Todos conocen su lugar en el equipo. No hay egos en nuestro equipo. Todos estamos enfocados, tanto mis entrenadores, mis gerentes y todos los que me rodean. Todo el mundo tiene un lugar. Todos estamos avanzando hacia esta gran victoria. Lenny Zappavigna podría venir a entrenar. Es un peso welter ahora y golpea más fuerte que nunca ”. DEFENDIENDO LOS TÍTULOS MUNDIALES EN AUSTRALIA “Cuando gane el título mundial de peso ligero, defenderé estos hermosos cinturones en Australia con la asistencia de más de 80.000 aficionados. Tendremos a los mejores boxeadores peleando en la cartelera. Lenny Zappavigna y Terry Nicholas también ”. GANAR A LOPEZ SERÁ MASIVO “Tenemos Ferocious Promotions y estamos buscando a los mejores boxeadores de Australia, así que mucho depende de mi victoria sobre López para mi familia y mi legado. No hay otro australiano haciendo lo que yo hago: pelear en mega peleas. Esta victoria será enorme para nosotros “. ESTOY APRENDIENDO TODOS LOS DÍAS “La pelea podría estar a sólo cuatro o cinco semanas, pero ahora estoy listo. Me mantengo inteligente y disciplinado. Llegaré a la cima en el momento adecuado para derrotar a López. Cualquiera que me conozca sabe que me encanta el gimnasio. Siempre estoy en el gimnasio. Siempre estoy entrenando y siempre estoy aprendiendo. Sé que estoy mejorando cada día más. Si hubiéramos peleado contra López en junio, habría sido una pelea más cerrada, pero ahora López no se me acercará. "Con todos los cambios de fecha, acabo de rodar con los golpes. Me mantengo calmado y concentrado. Al final del día, voy a luchar por el título indiscutible y tengo niños hermosos. ¿Cómo podría frustrarme cuando tengo todas estas bendiciones a mi alrededor? ". PALABRA FINAL "Gracias a Fightnews.com® por su apoyo. La victoria sobre López será masiva. No puedo esperar para hacer una entrevista después de la pelea con todos los cinturones ".

