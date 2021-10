Confirmado: Arthur-Yarde 2 listo para el 4 de diciembre La revancha entre los contendientes de peso semipesado Lyndon Arthur (19-0, 13 KOs) y Anthony Yarde (21-2, 20 KOs) se llevará a cabo en el Copper Box Arena de Londres el 4 de diciembre, en vivo por BT Sport. Hace 12 meses, Arthur venció a Yarde por una decisión dividida cerrada. “Hay mucho en juego”, dijo el promotor Frank Warren. “El ganador se sentará en el puesto número uno con la OMB y estará firme en su lugar para una oportunidad por el título mundial en 2022”. Ennis: No han visto nada todavía. Kambosos-Lopez el 13 de noviembre?

