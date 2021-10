David Price anuncia su retiro A la edad de 38 años, el peso pesado David Price (25-7, 20 KOs) decidió colgar los guantes y se abrió a la decisión detrás de eso. “Bueno, no he anunciado oficialmente que me he retirado, pero lo he hecho”, dijo Price a BT Sport. “No voy a volver a pelear. Eso solo lo tomé oficialmente en mi mente hace unas seis semanas. “Tengo 38 años y el hambre ya no estaba. Eso es enorme, por lo que sus luchadores de élite como Tyson, como Canelo, como AJ, tienen todo el dinero que necesitarán. Pero ese hambre sigue ahí. Eso es porque están luchando por la gloria. La gloria se había ido en mi carrera. No me volverás a ver en un ring de boxeo, al menos por una pelea “. Fallece el Japonés ex campeón de la AMB Keitaro Hoshino Makabu-Mchunu por título mundial crucero del WBC irá a la subasta

