Fallece Earnie Shavers a los 78 años Por. Gabriel F. Cordero Es triste informar que el ex contendiente de peso pesado Earnie Shavers falleció a la edad de 78 años. Considerado uno de los pesos pesados ​​más duros de la historia, Shavers compiló un récord de 74-14-1 con 68 nocauts y peleó dos veces por el título de peso pesado. El 29 de septiembre de 1977, Shavers desafió al campeón de peso pesado Muhammad Ali y le dio a "The Greatest" todo lo que pudo manejar antes de perder por decisión unánime en quince asaltos. El 28 de septiembre de 1979, Shavers estuvo a punto de noquear al campeón de peso pesado Larry Holmes. Shavers conectó con una aplastante mano derecha que derribó a Holmes y lo metió en verdaderos problemas. Holmes de alguna manera sobrevivió a la ronda, eventualmente se recuperó y finalmente detuvo a Shavers cuatro rounds después (KO11). Muchos expertos lo consideraban el púgil con mayor pegada de la historia del boxeo. Se enfrento a rivales como: Muhammad Ali, Larry Holmes, Vicente Rondon, Jimmy Young, Jimmy Ellis, Randall Cob, Ron Lyle, Ken Norton y Bernardo Mercado entre otros. Shaver tuvo una carrera profesional entre 1969 y 1995 con 74 triunfos de sus 89 combates con 14 derrotas y empate y 68 de sus triunfos fueron por nocaut.

