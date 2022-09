Conferencia de prensa final de Ruiz-Ortiz

El ex campeón mundial unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. y el principal contendiente Luis “King Kong” Ortiz se enfrentaron cara a cara en la conferencia de prensa final el jueves antes de encontrarse en el ring este domingo 4 de septiembre encabezando un FOX Sports PBC Pay-Per-View desde Crypto.com Arena en Los Ángeles. Andy Ruiz: “Estoy tratando de hacer una gran declaración. No solo por los fanáticos, sino por mí mismo. Perder todos esos títulos que gané me rompió el corazón. Esta es otra oportunidad para mí de convertirme en campeón y no quiero perderla. Quiero aprovecharlo al máximo y dar lo mejor de mí”. Luis Ortiz: Mi objetivo es destruir a mi oponente y ganar esta pelea de manera convincente. O me noquea o lo noqueo yo. Un nocaut en el boxeo es lo mejor en los deportes. Esta será una pelea emocionante, uno de nosotros caerá y me aseguraré de que sea Andy”. ANDY RUIZ JR. “Me siento bien y muy motivado. La primera vez que vi a Ortiz pelear en vivo, mi papá me dijo que algún día iba a pelear con él. Ahora estamos aquí. “Al final del día, ambos tenemos el mismo sueño. Quiere hacer historia, pero voy a tener la mano en alto y seré yo quien salga victorioso. “Estoy tratando de hacer una gran declaración. No solo por los fanáticos, sino por mí mismo. Perder todos esos títulos que gané me rompió el corazón. Esta es otra oportunidad para mí de convertirme en campeón y no quiero perderla. Quiero aprovecharlo al máximo y hacerlo lo mejor posible. “Su plan es tratar de noquearme, pero hemos entrenado muy duro. Si va la distancia, entrenamos duro. Estoy listo para cualquier cosa que traiga al ring. Todo el mundo quiere un nocaut, pero si buscas el nocaut, te equivocas y pagas el precio. Eso es lo que estaremos esperando. “Esto es lo único que sabemos hacer. He boxeado desde que tenía seis años. Nunca tuve otro trabajo, así que tuve que trabajar duro en el boxeo y seguir mis sueños. “Me concentro más en el boxeo ahora, porque en mi última pelea me concentré en cómo me veía. Quiero ser el papel, no parecer el papel. Entrené muy duro para este momento. “Vencer a Luis Ortiz me ayudará a volver a ser campeón mundial. Esa es la razón por la que sigo luchando. Quiero convertirme en dos veces campeón del mundo. “Todo el trabajo duro y la dedicación, la sangre, el sudor y las lágrimas, es hora de que todo valga la pena. Es hora de conseguir la victoria. LUIS ORTIZ “Mi objetivo es destruir a mi oponente y ganar esta pelea de manera convincente. “O me noquea o lo noqueo yo. Un nocaut en el boxeo es lo mejor en los deportes. Esta será una pelea emocionante, uno de nosotros caerá y me aseguraré de que sea Andy. “Lo único que sé hacer es boxear. Desde que era un niño en Cuba y tuve que luchar por el dinero de mi almuerzo. Estoy listo para esto porque esto es todo lo que sé. “Esta es una pelea que todos han querido. Serán dos guerreros en el ring y ahora finalmente es hora de pelear este domingo. “Cada pelea es importante, pero esto es especialmente importante porque, con suerte, el ganador peleará para convertirse en el campeón mundial de peso pesado. Es la pelea más importante para los dos en este momento. “Esta es una pelea muy importante para los dos. Quien gane esta pelea tendrá una oportunidad por un título mundial y en este momento, no hay nada más grande que eso. “No presto atención a las probabilidades. El boxeo es un gran deporte, porque llegas con una idea de lo que vas a hacer, y cambia de inmediato cuando estás en el ring. “Vengo de una escuela de boxeo que se trata de adaptarse a lo que hace mi oponente. No doy nada por sentado en el ring. Pero no importa lo que haga, voy a entrar ahí para buscar el nocaut, ese es el objetivo final. “Me enfrento a un boxeador mexicano popular, pero las cosas pueden cambiar en un segundo. Amo a los fanáticos mexicanos y estoy buscando tenerlos de mi lado con una gran victoria”. Lr Tgb Ortiz Vs Ruiz Presser Ppv Card Trappfotos 09012022 9748

Foto: Stephanie Trapp/TGB Promociones

La conferencia de prensa también contó con luchadores que compitieron en la cartelera secundaria de pago por evento de cuatro peleas apiladas. En el evento coestelar, el principal contendiente de peso ligero, Isaac “Pitbull” Cruz, lucha contra Eduardo Ramírez en una eliminatoria por el título de peso ligero del CMB, y el ex campeón mundial de tres divisiones, Abner Mares, regresa al ring contra Miguel Flores en una atracción de 10 asaltos, mientras está invicto. La estrella en ascenso, José Valenzuela, se enfrenta a Edwin De Los Santos en la apertura de la transmisión por televisión de 10 asaltos. ISAAC CRUZ “Vinimos aquí para demostrar que soy un boxeador de primera. Sabemos que va a ser una lucha dura y una guerra mientras dure. “Nos hemos ganado el respeto y el amor de los fanáticos y vamos a seguir esforzándonos en este viaje. Queremos seguir ganando más fanáticos a medida que continuamos actuando. “Estoy llegando a esta pelea muy bien preparado. Ha sido un campamento largo que duró casi cuatro meses. Estoy extremadamente motivado y agradecido por todo el apoyo que he recibido hasta ahora. “Ha habido una gran diferencia entre este campo de entrenamiento y los campos que tuve para mis últimas dos peleas. La cantidad de tiempo que tuvimos para prepararnos hizo que las cosas fueran mucho mejores y todos verán la diferencia el domingo por la noche. “Todavía no he alcanzado mi techo como luchador. Mi objetivo es mejorar en cada pelea y demostrar que puedo ser uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo. “Valenzuela tiene que ganarse una pelea conmigo, al igual que todos tienen que ganarse sus oportunidades. Tiene que trabajar, y si quiere la oportunidad, solo tiene que hablar con mi equipo”. EDUARDO RAMIREZ “Estoy motivado y entrené muy duro para esta pelea. Este va a ser otro guerrero mexicano entre dos luchadores que han entrenado duro y que vienen a darlo todo el domingo. “Estoy más que listo para darles a los fanáticos lo que quieren este fin de semana. Vengo a montar un espectáculo y puedo decir con confianza que esta noche será genial para todos los que lo vean. “Esto significa mucho para mí porque septiembre es un gran mes para los mexicanos. Es nuestro deber darles a los fanáticos el tipo de pelea que anhelan y que se merecen. “Una victoria en esta pelea realmente podría ser un trampolín para mi carrera. Ese es el único objetivo que tenemos en mente. Sabemos que tenemos que ser cautelosos por la potencia de Cruz, pero estamos listos para todo lo que trae”. ABNER MARES “Es un honor y una bendición estar de vuelta. Es un sueño hecho realidad. Es increíble estar peleando en esta cartelera increíble y estoy listo para hacer lo mío. Puedo pelear mientras duermo, así que voy a disfrutar el momento. “Estoy en una posición diferente al regresar después de cuatro años. He tenido muchas noches memorables aquí en Los Ángeles. He tenido grandes peleas aquí. Pero llega el 4 de septiembre es un nuevo momento en mi carrera. No tengo presión en mi mente. Solo lo estoy disfrutando. “Puedo sentarme aquí y decir que seré un luchador inteligente, pero al final del día, soy un guerrero. Probablemente termine peleando con este tipo, porque eso es lo que hago. “Entreno duro para esto y sé que ambos estamos listos. Nunca hay una pelea aburrida de Abner Mares y el domingo por la noche no será diferente. “Este es un capítulo diferente en mi vida. Volver a estar frente a mi gente para una pelea de regreso, me siento realmente honrado y bendecido. Estoy feliz y agradecido con todos los que me dieron la oportunidad. Ahora es el momento de ponerse a trabajar. “Mentalmente quiero ser el luchador sabio que recoge sus golpes dentro del ring. Pero a veces el corazón saca lo mejor de ti y terminas peleando como el guerrero que eres”. MIGUEL FLORES “Esta es una gran oportunidad para agregar un gran nombre a mi currículum. Sé que Mares tiene confianza, pero confiaré en mi preparación para superar esta pelea. “Cuando tienes dos mexicanos, todos saben que va a producir fuegos artificiales. Obviamente, quieres ser listo e inteligente en el ring, pero siendo honesto, voy a entrar para darles a los fanáticos un gran espectáculo. “Espero robarme el show y hacerlo de manera inteligente. El plan es entrar allí y tener una pelea emocionante y unilateral. “Una victoria definitivamente abrirá muchas más puertas y me dará las grandes peleas que estoy buscando. Hago esto por mi familia y esa es mi motivación cada vez que entro allí”. JOSÉ VALENZUELA “Solo tengo que seguir haciendo lo que hago. Me voy a mantener relajado, usaré mi jab y lo tomaré ronda por ronda para poder obtener la victoria. “Quiero agradecerle por intervenir y tomar esta pelea. Edwin es un gran peleador con muchos nocauts. Creo que sacará lo mejor de mí y se asegurará de que le demos a los fanáticos un gran espectáculo. “Sé que este tipo vendrá a pelear, porque esta también es una gran oportunidad. Viene a dar un gran espectáculo, al igual que yo. Es un nuevo oponente, pero va a ser el mismo resultado. “Estoy empezando a entrar en el flujo de las cosas y creo que una vez que pueda superar a este oponente, estaré listo para Isaac Cruz, Gervonta Davis o quien sea que tengan que ponerme delante. “El equipo de Benavidez y yo somos una gran familia. Me acogieron cuando nadie estaba ahí para mí y básicamente me adoptaron. Siempre les estaré agradecido por eso”. EDWIN DE LOS SANTOS “Estaba listo para esto. Estaba listo para esto. Estuve entrenando durante dos meses e iba a pelear la próxima semana si no ocurría, pero estoy agradecido por esta oportunidad y estoy más que listo para Valenzuela. "Los nocauts vienen solos. Espero que esté listo para lo que traigo. Esto no va a ser un sprint, es un maratón. "Esta pelea es 50-50. La gente sabe de lo que soy capaz. Si no sabes de qué se trata, lo verás el domingo por la noche y en cada pelea en el futuro. "Esta pelea se reducirá a quién es más inteligente y astuto dentro del ring. Sé que él sabe qué hacer dentro del ring, así que es mi trabajo superar eso. "Valenzuela tiene muchas debilidades, no solo una. Vas a ver de lo que estoy hablando el domingo por la noche. Este es solo un paso más en mi camino hacia la meta más grande que estoy buscando lograr".

