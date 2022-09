Smith vence a Mwakinyo en Liverpool Liam “Beefy” Smith (32-3-1, 19 KOs) el clasificado superwelter de la WBO #2, WBC #3, WBA #4 obtuvo un nocaut técnico bastante extraño en el cuarto asalto contra Hassan Mwakinyo (20-3, 14 KOs) el sábado por la noche en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra. Después de torcerse el tobillo en la tercera ronda, Mwakinyo se arrodilló dos veces en el cuarto round sin recibir un golpe limpio y la pelea se detuvo. El tiempo era 1:46. Ambos boxeadores se quejaron de la detención. En un choque de unificación por los títulos de peso súper welter femenino del WBC y la OMB, Natasha Jonas (12-2-1, 8 KOs) superó por puntos a la previamente invicta Patricia Berghult (15-1, 3 KOs) sobre diez con puntajes de 99-91, 100- 90, 100-90. El invicto peso semipesado Dan Azeez (17-0, 11 KOs) superó a Shakan Pitters (17-2, 6 KOs) en doce asaltos en una pelea por el título británico de 175 libras. Las puntuaciones fueron 117-112, 115-113, 117-111. El medallista de bronce olímpico de peso súper pesado de 2020, Frazer Clarke (3-0, 3 KOs) derrotó al previamente invicto sub Pencho Tsvetkov (7-1, 5 KOs) en 65 segundos. Tsvetkov abajo dos veces. Desajuste total. Clarke superó a Tsvetkov en 56 libras. El invicto superligero Adam “The Assassin” Azim (6-0, 5 KOs) derrotó a Michel Cabral (5-5, 1 KO) en el primer asalto en una pelea por el cinturón juvenil del WBC. Rocky Hernández vence a Mata en Hermosillo Conferencia de prensa final de Ruiz-Ortiz Like this: Like Loading...

