Detalles del PPV Mayweather-Askakura

Integrated Sports distribuirá el combate de exhibición de boxeo entre el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional y ex campeón mundial de 5 divisiones Floyd Mayweather y el dos veces campeón japonés de artes marciales mixtas Mikuru Askakura el 24 de septiembre, a partir de las 11 p. -por vista desde Saitama Super Arena en Saitama, Japón. El precio PPV es de $29.99. Mayweather-Askakura está programado para tres rondas. Mayweather, de 45 años, quien se retiró del boxeo profesional con un récord perfecto de 50-0, pelea en Las Vegas. Esto marcará el primer combate de boxeo para Asakur, de 30 años, quien tiene un récord de 16-3 en MMA. La exhibición de boxeo Mayweather-Askakura encabeza Super RIZIN, presentado por la compañía japonesa de MMA RIZIN Fighting Federation, que también contará con un combate de kickboxing entre Yoshinari Nadaka y So Trakunbet Bandasak. El evento será distribuido por Integrated Sports en América del Norte en vivo por cable y satélite Pay Per View a través de iN Demand, DIRECTV, DISH, Shaw PPV, Rogers, Bell TV y SaskTel a un precio de $29.99. Además, se transmitirá a través de PPV Digital en FITE (todas las aplicaciones móviles, OTT Streaming y Smart TV de FITE) y PPV.com. “Estamos encantados de distribuir Mayweather-Askakura y Super RIZIN para combatir a los fanáticos de los deportes en toda América del Norte”, dijo el presidente de Integrated Sports, Doug Jacobs. “La gente no puede tener suficiente de Floyd y los fanáticos de MMA en todo el mundo saben que RIZIN ofrece excelentes espectáculos de MMA”. Fallece Earnie Shavers a los 78 años Estrada: No puedo esperar para volver Like this: Like Loading...

