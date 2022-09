Estrada: No puedo esperar para volver Juan Francisco Estrada está ’emocionado’ de volver a la acción y listo para dar un espectáculo cuando defienda su título de peso súper mosca de franquicia del WBC contra Argi Cortés el sábado desde el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, México y transmita en vivo a todos los suscriptores en todo el mundo en DAZN. Estrada (42-3 28 KOs) hace un bienvenido regreso a la acción casi 18 meses después de superar a Román ‘Chocolatito’ González en su épica revancha en Dallas en marzo de 2021. ‘El Gallo’ le da la bienvenida a Cortés a su ciudad natal y la misma arena en la que se detuvo. Dewayne Beamon en agosto de 2019, y el héroe de Hermosillo querrá montar otro espectáculo para sus fans. Cortés (23-2-2 10 KOs) consigue la pelea más grande de su carrera en su 28° pelea profesional, con el hombre de la Ciudad de México apuntando a sorprender a su compatriota y convertirse en un nombre familiar de la noche a la mañana. El panorama del peso súper mosca es tan emocionante como siempre, con Chocolatito sosteniendo la correa Diamante del WBC, la superestrella emergente Jesse Rodríguez produciendo impresionantes victorias sobre Carlos Cuadras y Srisaket Sor Rungvisai en lo que va del año y una gran cantidad de talentos en 112 y 115 libras con ganas de ponerse a prueba contra los mejores, por lo que Estrada, de 32 años, busca recordarle al mundo que él es el mejor. “Estoy muy emocionado por este espectáculo, donde finalmente podemos subir al ring después de más de un año sin pelear”, dijo Estrada. “Espero un rival difícil, sé que Argi llegará muy bien preparado, y tendrá un hombre en la esquina que sabe todo, todos, con mucha experiencia y logros como Don Nacho Beristain. “Pero hemos hecho una gran preparación y eso lo he disfrutado mucho, porque por primera vez en seis años he tenido un campamento sin lesiones, y eso me tiene muy motivado para esta pelea y lo que venga después. Hay tantas grandes peleas por ahí y no puedo esperar para volver. “Espero que los fanáticos se unan a nosotros el sábado. Mi pelea contra Cortés será una guerra, y el resto de la cartelera será muy competitiva y emocionante con dos campeonatos mundiales más, muy buenas perspectivas, talento local con mis compañeros aquí Christian Olivo y Omar Salcido presentes. Será un evento histórico que la gente no se puede perder, espero ver a toda mi gente en la arena”. Detalles del PPV Mayweather-Askakura Entrenamiento de Ruiz-Ortiz con los medios de comunicación Like this: Like Loading...

