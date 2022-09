Entrenamiento de Ruiz-Ortiz con los medios de comunicación El ex campeón mundial unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. y el principal contendiente Luis “King Kong” Ortiz iniciaron los eventos de la semana de la pelea el miércoles con un entrenamiento de medios abierto al público en Placita Olvera en Los Ángeles mientras se preparan para enfrentarse en el Evento principal de FOX Sports PBC Pay-Per-View este domingo desde Crypto.com Arena. Andy Ruiz: “Si esto termina en nocaut, termina en nocaut. Mi único objetivo es salir victorioso. Estoy en forma para hacer 12 rondas duras. Vamos a entrar allí y dejarlo todo en el ring”. Luis Ortiz: “Vas a ver una guerra el domingo por la noche… Lo dije una vez y lo diré de nuevo, esta pelea no va a llegar lejos”. Estrada se ve fuerte en los entrenamientos Like this: Like Loading...

