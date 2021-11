Extraordinaria Gala de Premios de la 59a Convención del CMB Por Boxing Bob Newman Incluso en una convención algo reducida, el banquete de premiación de la gala del CMB fue un espectáculo a gran escala, con más de 500 invitados, una gran cantidad de campeones legendarios presentes como Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Julio Cesar Chavez, Floyd Mayweather, Jr., Erik Morales, Carlos Zarate y más. Se entregó reconocimiento a varios campeones. Jackie Nava recibió un trofeo por su victoria épica y su victoria sobre Mariana “La Barbi” Juárez, ¡nada menos que la propia Juárez! Otros premios presentados, incluyeron: Premio Working Horse de boxeo: Jill Diamond

MVP: Oksana Semenishina

Dama del año: Joanna Aguilar

Pareja de boxeo del año: Daniel & Olena Van de Wiele

Premio Good Fellow: Bill Kaplan

Miembro del año del comité: Kevin Noone El punto culminante de la noche fue que el presidente del WBC llamó a Floyd Mayweather, Jr. al escenario, lo rodeó con aproximadamente otros 20 campeones y le presentó el cinturón verde original del WBC, que había sido dado de baja cuando Floyd había comenzado a ganar el hardware del WBC. Por su parte, Floyd fue amable y agradeció no solo al WBC, sino a los campeones en el escenario, muchos de los cuales lo precedieron y allanaron el camino para Floyd y muchos otros, así como a su padre y sus tíos Roger y Jeff Mayweather. Andrade dice que pondrá KO a Quigley AMB ordena eliminatoria a Rivera-Linares

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.